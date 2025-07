Da due giorni e sino all’8 agosto un tratto di circa un km della strada statale 195 “Sulcitana” a Capoterra sarà chiuso al traffico in entrambi i sensi per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete idrica industriale da parte della Società Tecnocasic e i disagi non sono tardati ad arrivare: “Per uscire o entrare a Capoterra è un delirio a ogni ora. Siamo imprigionati” segnala un residente.

Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra il km 13,900 e il km 14,900, e, come comunicato dalle istituzioni di competenza, “il traffico potrà usufruire in alternativa del nuovo tratto a quattro corsie della statale ‘Nuova Sulcitana’. Le indicazioni saranno presenti in loco”.