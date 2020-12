“Subito una verifica da parte della Procura, troppi sindacalisti vincitori delle selezioni per gli incarichi al Brotzu di funzione ex Posizioni Organizzative”. La denuncia arriva con un duro documento indirizzato al Commissario Straordinario del Brotzu e firmato dalla Usb Sanità con Gianfranco Angioni. Che contiene dubbi importanti e nodi da sciogliere: “Riteniamo grave che in data odierna- scrive Gianfrabco Angioni-nonostante non si è a conoscenza del parere del Collegio Sindacale siano state pubblicate con le relative delibere gli esiti delle selezioni degli incarichi di funzione, non entrando nel merito dei nominativi dei vincitori peraltro diversi sono noti sindacalisti, saranno invece gli Organismi Preposti già inseriti in indirizzo nel documento a valutare la legittimità dei percorsi amministrativi ed economici, e valutare l’eventuale danno all’erario qualora si perseveri con il conferimento degli incarichi. Troppi dubbi sulle varie fasi negoziali, i Sindacati a tutela economica delle lavoratrici e dei lavoratori hanno chiesto tutta la documentazione amministrativa con le relazioni tecnico finanziarie per gli anni 2018-2019- 2020 certificate dal Collegio Sindacale, senza di queste non possiamo presenziare ad incontri ed avallare procedimenti che parrebbero non essere confacenti alle norme. Non permetteremo che i fondi contrattuali possano essere utilizzati come un bancomat. In una fase emergenziale non possono essere queste le priorità di un Commissario Straordinario che terminerà il proprio mandato il 31 dicembre 2020. Le priorità devono essere invece mirate esclusivamente per l’immediato potenziamento delle dotazioni organiche di tutte le figure necessarie a poter garantire assistenze e cure dignitose. Servono Infermieri, OSS e tutte le figure sanitarie e tecniche indispensabili per ottimizzare i diversi processi produttivi e garantire nel contempo la dignità professionale a chi oggi in prima linea garantisce cure anche a rischio della propria incolumità fisica e psicologica. I Sindacalisti concludono: subito il pagamento di tutte le spettanze legittimamente espletate d’ufficio come gli straordinari le pronte disponibilità i festivi infrasettimanali, etc., con l’immediato pagamento a saldo della Produttività”, le parole del sindacalista Gianfranco Angioni della Usb Sanità.