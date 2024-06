Stupefacenti alla guida, pugno di ferro dei carabinieri nell’hinterland Cagliaritano.

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari hanno intensificato i controlli per contrastare l’uso e il traffico di sostanze stupefacenti, concentrandosi particolarmente sui giovani, che sono tra i più a rischio per le conseguenze di questo fenomeno. Sono stati eseguiti numerosi controlli in tutta la provincia, rivolgendo l’attenzione a località strategiche, monitorando sia i gruppi di ragazzi nei luoghi di ritrovo sia i guidatori. L’impegno delle forze dell’ordine include anche la tutela degli utenti della strada, che potrebbero essere messi in pericolo da chi guida sotto l’effetto di droghe o alcol. I risultati di questi controlli non si sono fatti attendere, con diverse segnalazioni e denunce.

A Sestu, i militari della locale stazione dei Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari due giovani come assuntori di sostanze stupefacenti. Il primo, un diciottenne nato a Isili e residente a Barumini, è stato trovato in possesso di kief, hashish e marijuana. Il secondo, un diciannovenne nato a Cagliari e anch’egli residente a Barumini, aveva solo pochi grammi di marijuana. Sempre a Sestu, i carabinieri della stazione di Selargius hanno segnalato altri due individui, entrambi di Selargius. Si tratta di un quarantaquattrenne e di un cinquantaseienne che nascondevano alcuni grammi di marijuana. Entrambi gli uomini, disoccupati e già noti alle forze di polizia, dimostrano come il consumo di stupefacenti non si limiti ai giovani, ma interessi anche le fasce di popolazione più mature.