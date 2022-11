Studentessa travolta sulle strisce a Pirri viva per miracolo: “Aiutateci a rintracciare i pirati della strada”

È uscita dalla sua abitazione per fare delle commissioni e, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali tra piazza Italia e via Balilla, è stata investita. Una giovane pirrese di 18 anni è finita al Brotzu, ha già superato un delicato intervento chirurgico e, fortunatamente, non si trova in pericolo di vita. Il fatto è successo sabato 26 novembre alle sette del mattino. La famiglia, molto provata, ha già sporto denuncia ai carabinieri e si è rivolta all’avvocato Michele Serra: “I genitori della giovane pregano che la loro figlia possa riprendersi totalmente, diciamo che le speranze sono buone. Ricorda solo di essere stata colpita da un’auto scura, forse un Suv, null’altro”. In questo senso possono rivelarsi fondamentali le testimonianze di due uomini: “Una coppia di operai, sono stati loro a soccorrerla e a riaccompagnarla a casa. La ragazza, almeno all’inizio, pensava di stare bene, poi il suo quadro clinico è peggiorato. I due soccorritori non le hanno detto i loro nomi”.

Da qui l’appello: “La loro testimonianza può essere importante anche per risalire ai pirati della strada. Nella zona ci sono molte telecamere, ma sinora non c’è stato nessuno sviluppo concreto. Chiunque possa aiutarci chiami al numero +39070486250 oppure mandi una email a [email protected] “.