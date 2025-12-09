Un terribile episodio ha coinvolto una studentessa 23enne all’uscita dalla metro B1 fermata Jonio a Roma.

Stando a quanto raccontato dalla giovane, tre uomini si sono avvicinati a lei: prima due l’hanno bloccata mentre l’altro l’ha violentata. L’aggressione è avvenuta nella notte fra sabato e domenica. La ragazza, chiaramente sconvolta e provata, si è poi recata autonomamente al pronto soccorso, fornendo la descrizione dei suoi aggressori.

Gli inquirenti sono al lavoro per rintracciarli e le immagini delle telecamere di video sorveglianza potrebbero fornire elementi fondamentali per l’identificazione.