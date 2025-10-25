Si chiama Emiliano Murgia, 39 anni di Quartu Sant’Elena, l’uomo che è morto questa sera in strada a Quartucciu stroncato da una crisi d’asma. Inutili i soccorsi, per il giovane uomo non c’è stato niente da fare: la situazione è immediatamente precipitata, nel giro di pochi secondi ha smesso di respirare rendendo inutili i pur tempestivi soccorsi del 118. Sotto choc l’intera comunità.

Operatore ecologico alla De Vizia, era asmatico. Secondo quanto è trapelato finora, aveva lasciato da pochi minuti la casa di un suo amico e stava passeggiando in strada quando ha avuto un attacco di asma che si è purtroppo rivelato fatale. Emiliano Murgia, che viveva a Pitz’e Serra, lascia la moglie e una figlia neonata.