Strage di negozi storici a Cagliari, addio dopo 30 anni alla “Via Crispi Boutique”

Un altro negozio storico di Cagliari che scompare. Addio dopo 32 anni alla “Via Crispi Boutique”, uno dei templi dello shopping cittadino, aperto in via Crispi nel 1989 e apprezzato da tantissimi clienti.

“Ho 84 anni e in famiglia non ho trovato nessuno che volesse continuare a tenere aperta la boutique”, dichiara Lino Paderi, “e così mi dedicherò alle mia altre attività. Mi dispiace per i clienti, erano molto affezionati per le tante attenzioni che hanno ricevuto da noi. Purtroppo a Cagliari i negozi tradizionali stanno scomparendo”.

“La Boutique negli anni ha vestito tante donne in momenti speciali della loro vita ma ha da sempre vestito realmente ogni taglio e taglia, contribuendo a cancellare lo stigma contro le donne curvy”, ha scritto Enrica Fois, consigliera della Municipalità di Pirri, “mi interrogo però sul mondo del commercio che ad oggi è cambiato e spesso stritola i commercianti. Come può un negozio storico nuotare nello stesso mare delle catene d’abbigliamento. E come può scontrarsi con le vendite online? Questi temi sono globali e di difficile soluzione ma quando acquistiamo online dovremmo sempre pensarci”.