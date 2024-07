Strage di Erba, respinta l’istanza di revisione del processo di Rosa e Olindo: confermato l’ergastolo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’attesa decisione circa un nuovo processo per Rosa Bazzi e Olindo Romano, ritenuti responsabili della tristemente nota strage di Erba e condannati all’ergastolo, è arrivata oggi da parte della Corte d’Appello. L’istanza di revisione presentata alcuni mesi fa dalla coppia e dal sostituto pg di Milano, Cuno Tarfusser , ha fatto discutere molto anche per la portata mediatica del caso, in cui fu brutalmente ucciso anche un bimbo di 2 anni, Youssef. Il tribunale di Brescia ha ritenuto le istanze presentate “inammissibili “.

In aula presente anche Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre di Youssef, due delle vittime – che si è costituito parte civile anche se da tempo sostiene l’innocenza dei coniugi Romano. “Sono deluso, non sono stati loro”,. “Non chiede scusa ai fratelli Castagna?”, gli è stato chiesto. “Non li conosco”, la risposta di Marzouk. Si ritengono soddisfatti, invece, i figli di Mario Frigerio, marito di una della vittime e salvo per miracolo, testimone chia e della vicenda fino alla sua morte. “Non ne possono più “, hanno riferito, aggirandosi che questa sua davvero la fine della vicenda. Intanto, l’avvocato della coppia Fabio Schembri ha già annunciato il ricorso in cassazione: “È un provvedimento impugnabile, si sono presi 90 giorni, aspetteremo le motivazioni e faremo ricorso in Cassazione”.