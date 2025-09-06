“Oggi si è verificata l’ennesima caduta, questa volta in fondo a via Argiolas, con gravi conseguenze per una nostra concittadina che, camminando, è inciampata in una strada che assomiglia più a un sentiero di montagna che a una via urbana. La situazione è resa ancora più drammatica dai lavori eseguiti cinque mesi fa e mai ripristinati, lasciando il manto stradale in uno stato vergognoso.

Quante altre persone dovranno farsi male prima che qualcuno intervenga?”.

La denuncia è di un cittadino che attraverso un post social ha raccontato quanto accaduto.

“È inaccettabile che i cittadini debbano vivere con la paura di cadere semplicemente camminando nel proprio quartiere. Pirri merita rispetto, sicurezza e strade degne di una comunità civile”.

In aiuto alla signora sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il paziente in ospedale per gli accertamenti del caso.