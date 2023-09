Storica svolta a Villacidro, via ai lavori per la rotatoria nell’incrocio della morte

Villacidro – Rotatoria S’Acqua Cotta: “Un giorno importante”, al via i lavori per la realizzazione del regolatore del traffico e della velocità in uno degli incroci del Medio Campidano che sinora è stato teatro di decine di incidenti stradali anche mortali. Le croci con i fiori disseminate a bordo strada ricordano chi oggi non c’è più, chi ha perso la vita in quel tratto di strada maledetto che collega numerosi centri come Serramanna, Samassi, Villasor, Villacidro, Vallermosa. Dopo innumerevoli promesse e ritardi, ieri sono finalmente iniziati i preparativi per i lavori tanto attesi per la realizzazione di una rotatoria che eliminerà l’incrocio a raso e permetterà di moderare la velocità degli automobilisti, soprattutto quelli che a volte si dimenticano di rispettare i limiti imposti. La notizia non poteva che essere accolta con entusiasmo dai sindaci del territorio: “Sono iniziate le attività propedeutiche per la realizzazione della tanto attesa rotatoria de S’acqua Cotta. Questo progetto riveste per Villacidro e i paesi limitrofi una grande importanza per la sicurezza stradale e la mobilità del territorio” spiega Federico Sollai, primo cittadino di Villacidro.

“La prima parte dei lavori consisterà nel predisporre le recinzioni, baraccamenti, taglio della vegetazione e nel predisporre la viabilità di servizio con i cavalcafossi. Tutte le attività previste nel progetto verranno eseguite in modo da minimizzare l’impatto sul traffico esistente durante l’intera fase di lavori. Per agevolare i cittadini che utilizzano l’area parcheggio sarà delimitata una specifica zona cantiere, mantenendo parte dell’attuale piazzale libero”. Una raccomandazione: “Considerato che saranno possibili interferenze con mezzi e attività di cantiere con il traffico transitante, vi chiedo di osservare la massima attenzione e di moderare la velocità. Continueremo a vigilare affinché ogni passo di questo progetto venga eseguito con la dovuta celerità”.