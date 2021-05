Stasera tutti con gli occhi puntati all’insù: c’è la superluna

Stasera, 26 maggio 2021, c’è un appuntamento interessante con il cielo. E’ infatti in arrivo la Superluna di maggio, che per l’occasione offrirà anche lo spettacolo di un’eclissi totale. Quella di stanotte è la terza Superluna dell’anno – una Luna piena che si trova anche più vicino alla Terra, al perigeo – e fa capolino un mese dopo la seconda Superluna del 2021 che ci aveva dato appuntamento il 26 aprile scorso. E per i più romantici non manca neppure un nomignolo speciale: la Luna piena di maggio, infatti, è detta popolarmente negli Stati Uniti anche ‘Luna dei Fiori’. Continua a leggere su Q.net