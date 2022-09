“Stanchi delle promesse per piazza Yenne e piazza del Carmine, vogliamo progetti e tempi”

L’Assessore di turno annuncia progetti di recupero delle bellezze distrutte, nuovo look per Piazza Yenne, Soprintendenza permettendo, nuovo verde e nuovi fiori in Piazza del Carmine,.. I Cittadini sono ” stufi “: ogni giorno un annuncio trionfalistico, ma lavori non si sa quando verranno fatti , visti i tempi canonici delle progettazioni e degli appalti, con l’intermezzo della ” burocrazia ” ai vari livelli, comunale, regionale statale, europea. Allora, siamo seri : non date più notizie di questo genere, ma fate pubblicare la foto di inizio lavori, con il relativo calendario dei tempi di esecuzione. Sarebbero credibili tutti: dal Sindaco agli Assessori passando per il Consiglio Comunale e i Partiti che esprimono i propri rappresentanti.

Invece no, il verde ed i fiori sono curati come mostra la duplice versione della stessa fioriera nei pressi di Piazza Yenne. La fontana c’era da sempre, come l’aiuola centrale, le panchine in entrambi i lati, con marciapiedi e strade laterali ben sistemate e pulite. Invece il Sindaco Zedda con l’Assessore Chessa l’hanno data in pasto alla prima ” movida”, il Sindaco Truzzu e l’Assessore Deidda l’hanno fatta diventare un ” bivacco” permanente di tavolini, sedie, ombrelloni e arredi vari, dove gli abusi si vedono a vista d’occhio. Compresi i mastelli che fanno bella mostra di sè mattina, sera e notte proprio accanto alla pensilina Bus e a quello che resto di una rastelliera per bici. Ne vogliamo parlare seriamente ? Con i cittadini, naturalmente e non con chi è interessato ai guadagni e alle speculazioni..

Marcello Roberto Marchi