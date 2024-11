Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Stadio del Cagliari in altomare: la giunta Zedda non ha una data, in corso la valutazione di impatto ambientale e non basterà. L’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, nominato da Zedda proprio per risolvere la grana stadio, si è presentato lunedì scorso in commissione senza una data di partenza della costruzione del nuovo stadio. Mentre l’opposizione incalza e chiede come mai il progetto “sia lievitato dai circa 50 milioni iniziali a oltre 200 milioni di euro, somma che unita ai fondi regionali e comunali già stanziati la società di Giulini non possiede”.

Quindi come potrebbe essere realizzato il progetto, se mancano sia i soldi che le autorizzazioni? “L’assessore Macciotta ci ha chiarito che è in corso la valutazione di impatto ambientale-spiega il consigliere comunale Marcello Corrias- non ci è data risposta in concreto però su nulla che possa fare ben sperare i tifosi. Ad esempio su come mai i costi per realizzare lo stadio si siano nel tempo praticamente quadruplicati. E su cosa possono fare le istituzioni che hanno già messo circa 60 milioni di euro. I tempi, inoltre, si allungano a dismisura: servirà anche una “caratterizzazione urbanistica” e poi c’è in ballo tutto lo studio sulla viabilità attorno al nuovo stadio, anche li opere e infrastrutture tutte da valutare. Inoltre, non abbiamo nè tempi nè garanzie sulla demolizione del vecchio Sant’Elia, che dovrebbe essere il primo passo da compiere. Aggijngo che dopo la demolizione l’area del vecchio stadio, degradata ormai da anni, sarà tutta da bonificare”. E chissà se e quando lo vedremo, il nuovo stadio da intitolare a Gigi Riva. Di recente anche il presidente del Cagliari Giulini ha allargato le braccia affermando “siamo nei meandri della burocrazia”. Lo stadio che ormai da otto anni è senza una data. Anche per colpa dei ritardi dell’ex presidente sardista Solinas, che ha perso tempo e che dove ci sarà il nuovo stadio voleva costruire nuovi ospedali. D i recente c’è stato un nuovo incontro tra Zedda, Giulini e la Regione. Al momento infruttuoso.