Era tutto pronto per la cremazione, con attorno amici e parenti addolorati per l’ultimo saluto. Ma la signora, 65 anni, era viva. È accaduto nel tempio Wat Rat Prakhong Thamù della provincia di Nonthaburi, alla periferia di Bangkok, in Thailandia.

Stando a quanto riferito all’all’Associated Press da un responsabile del tempio, il fratello aveva accompagnato la signora al tempio per poi essere cremata ma, come si evince da un video circolato sui social, la 65enne ha iniziato a battere i pugni da dentro la bara. La signora era malata da tempo e costretta a letto e sembrava fosse ormai deceduta.

L’ ospedale, senza certificato di morte, non aveva accolto la richiesta dell’uomo che si è quindi rivolto al tempio per la cremazione gratuita.