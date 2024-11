Sputi contro i carabinieri e minacce di morte al padre: 24enne in carcere a Iglesias

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Durante la notte, i carabinieri del Radiomobile di Iglesias hanno tratto in arresto un giovane di 24 anni, residente in località Santa Barbara, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto dopo che una segnalazione giunta alla Centrale Operativa ha indicato la presenza di una persona in stato di escandescenza nel centro cittadino. I militari hanno quindi identificato il giovane, che è apparso in stato di alterazione psicofisica e ha manifestato comportamenti aggressivi. In un crescendo di tensione, ha iniziato a inveire con parole oltraggiose e sputi rivolti contro i carabinieri, sebbene non sia riuscito a colpirli direttamente.

La situazione è rapidamente peggiorata quando il 24enne ha rivolto gravi minacce di morte al padre convivente, un uomo di 59 anni residente a Iglesias, tentando anche di aggredirlo fisicamente. Grazie al pronto intervento dei militari l’aggressione è stata interrotta, impedendo che la situazione degenerasse. Nessuno ha riportato ferite nel corso dell’operazione.