Sport e tanto divertimento al “Panda’s Christmas Games” a Monserrato

Sport e tanto divertimento al “Panda’s Christmas Games” dove 300 giovani atleti, provenienti da tutto l’hinterland cagliaritano, hanno animato le due giornate dedicate all’evento nella nuova e moderna palestra ricavata nell’hangar del Comparto 8.

Lo sport per ripartire dopo gli anni della pandemia ma anche per incentivare i giovani a socializzare e a percepire la positività che una attività può offrire. Con questo spirito si è svolta la manifestazione organizzata, in sinergia, da tutta l’amministrazione comunale e che, in particolare, ha coinvolto gli assessori dello sport, politiche giovanili e lavori pubblici e a società “Panda”.

Grande entusiasmo anche per il sindaco Tomaso Locci: ”Un torneo storico per Monserrato, abbiamo riqualificando l’angar e la società sportiva “Panda” ha organizzato la manifestazione assieme alla nostra assessora alle politiche giovanile Fabiana Boscu. Si è ripristinato un torneo che coinvolge tante società della provincia di Cagliari e abbiamo avuto una grande partecipazione. Circa trecento sono stati gli atleti, tutti i ragazzi e bambini che sono stati coinvolti in queste due giornate in un torneo bellissimo. Un movimento sportivo come quello del basket che assieme al calcio, al pugilato, pallavolo e altri sport, che stiamo cercando di riportare avanti, e si vede, infatti, anche dai numeri. In questo ultimo anno abbiamo messo denari e tanta volontà per ripartire con lo sport anche a Monserrato: il Comparto 8 sta assumendo ormai la conformazione di una palestra bellissima che potrebbe attirare a attrarre tantissime società e, soprattutto, anche partite di un certo livello. Faccio presente che abbiamo finanziato l’acquisto degli spalti con circa cento mila euro e, quindi, finalmente avremo anche gli spalti perché quella palestra non solo l’abbiamo dovuta riaprire dopo dieci anni ma acquistare tutto il necessario, dalle panchine ai canestri e riqualificare gli spogliatoi. Insomma, tutti gli impianti per poter finalmente mettere a regime una palestra così importante che è un fiore all’occhiello per tutta la città metropolitana. Abbiamo augurato anche buon Natale e premiato i bambini e ragazzi perché siamo molto contenti.

Viva lo sport, quindi, è con esso che si possono veramente raggiungere tantissimi traguardi e soprattutto si possono togliere i bambini e i ragazzi dalle strade o da altre attività, non proprio bellissime, moralmente non positive perché lo sport, invece, è ricco di insegnamenti, disciplina e regole che, sicuramente, aiutano anche nelle difficoltà alle persone a fortificarsi e ad affrontare i problemi quotidiani. Contiamo e puntiamo molto sui ragazzi, sui giovani”.