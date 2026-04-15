Tragedia nelle scorse ore a Bisceglie, in provincia di Bari. Un uomo di 61 anni, Luigi Gentile, e sua moglie 54enne Patrizia Lamanuzzi, sono stati ritrovati senza vita questa mattina nella discesa del garage del palazzo dove abitavano.

Stando a quanto riferito da ANSA, si tratterebbe di un drammatico omicidio- suicidio. Gentile, infatti, avrebbe prima spunto giù la moglie e poi l’avrebbe seguita a sua volta. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una brutta lite fra i due.

Una storia terribile sulla quale stanno indagando i carabinieri. Sono già stati ascoltati diversi testimoni e sembrerebbe che la coppia fosse in fase di separazione e che non vivessero più insieme da mesi. Al momento non risultano denunce nè violenze..