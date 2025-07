Sardegna nella morsa delle fiamme: da Villasor a Carbonia diversi incendi in corso.

A Carbonia un grosso rogo minaccia la città: in volo anche un canadair per spegnere le fiamme a poca distanza dalle case e dall’ospedale Sirai. Chiusa la Sp2, cittadini in apprensione seguono le operazioni di spegnimento che risultano essere particolarmente difficili a causa del forte vento. Sul posto numerose squadre dei Vigili del Fuoco, un elicottero e decine di volontari.

Un altro incendio è segnalato a Villasor, lungo la Sp4: anche in questo caso la strada è stata interdetta al traffico per permettere ai vigili del fuoco di operare in sicurezza. A prendere fuoco sarebbe un capannone contenente vario materiale di scarto: una colonna di fumo nero è ben visibile anche dai paesi limitrofi. Presenti anche i carabinieri che regolano la circolazione. Il fumo nero e denso ha invaso il paese, “l’aria è irrespirabile” ha espresso un residente.