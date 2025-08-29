“Il telefono per un attimo è stato agganciato in un’area relativamente poco distante dalla sua ultima abitazione. Tuttavia tale segnale si é rivelato poco utile”.

Riprendono stamattina le ricerche di Francesco Corda, dalla denuncia della figlia, la prefettura di Nuoro ha attivato l’attività d’indagine e di ricerca, prima nel territorio di Iloghe, attorno all’ultimo luogo in cui é vissuto Corda, quindi presso le località in cui l’uomo poteva avere delle frequentazioni.

“Nessun risultato utile finora è stato raggiunto dalle Forze dell’ordine, dai Vigili del fuoco, dalla Forestale e dai volontari della Protezione civile .

Stamattina riprendono le ricerche del vasto schieramento di esperti alla ricerca di qualche indizio” spiega la sindaca.

“In arrivo anche i cani molecolari che, si spera, individuino tracce utili al ritrovamento del nostro concittadino. Siamo vicini alla famiglia e auspichiamo che il loro congiunto possa essere ritrovato al più presto”.