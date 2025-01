Ennesimo femminicidio- suicidio, questa volta a Rivoli, in provincia di Torino. Maria Porunbescu, 57 anni, è stata uccisa con due colpi di fucile dall’ex marito 85enne Emilio Martini, macellaio in pensione. Poi, ha rivolto l’arma contro se stesso. Stando alle prime ricostruzioni, a dare l’allarme nel tardo pomeriggio di ieri sono stati i vicini, allertati dalla finestra in frantumi, probabilmente rotta dai colpi di fucile. All’arrivo dei carabinieri, entrambi gli ormai ex coniugi erano già a terra privi di vita. La coppia aveva concluso la relazione a Capodanno dopo circa 10 anni, ma non si conosco i dettagli circa questa separazione nè il motivo certo che si cela dietro questo gesto estremo. Le indagini sono attualmente in corso.