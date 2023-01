Spaccio di stupefacenti, coppia arrestata a Portoscuso.

Ieri sera a Portoscuso attorno alle 23, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias, in collaborazione con quelli di Portoscuso e Domusnovas, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una 45enne e un 44enne del luogo, entrambi disoccupati e noti per analoghe vicende. I due sono stati fermati durante un controllo stradale ed è stata rinvenuta della sostanza stupefacente in loro possesso, pertanto i militari hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati rinvenuti 1,57 grammi di eroina, 5,02 grammi di cocaina, 2,7 grammi di marijuana, 5 bilancini di precisione, 3 coltelli a serramanico sporchi di stupefacente e la somma di euro 126 in banconote di piccolo taglio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e verrà inviato per le analisi di laboratorio presso gli uffici dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari. Al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, gli arrestati sono stati trasferiti presso le loro abitazioni di residenza, in attesa del giudizio.