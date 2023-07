Spaccio di marijuana, studente 19enne denunciato a Quartucciu.

Ieri sera a Quartucciu i carabinieri della Stazione di Selargius hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un diciannovenne del luogo, studente incensurato, che qualcuno aveva riferito avere a che fare col mondo degli stupefacenti. Le informazioni raccolte erano buone, infatti il giovane è stato trovato in possesso di 80 grammi di marijuana, parzialmente suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza. Il giovane era anche in possesso della somma contante di 200 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile risultato dell’attività illecita. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e verrà custodito in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.