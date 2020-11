Spaccio di marijuana, arrestato dalla polizia un 39enne di Villamassargia

Arrestato un 39enne di Villamassargia per spaccio.

Nella mattina di ieri, intorno alle 11, gli Investigatori della Sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias sulla scorta di notizie acquisite anche nel corso di precedenti indagini nel comune di Calasetta hanno proceduto al controllo di Davide Tocco, 39enne di Villamassargia, perché sospettato di svolgere l’illecita attività dello spaccio di stupefacenti. La perquisizione estesa anche all’abitazione di sua proprietà, ha permesso di rinvenire all’ interno di una veranda una pianta di cannabis di circa 1 metro di altezza e dentro un pensile della cucina, all’interno di alcune scatole di cartone, sono stati trovati dei boccioli essiccati di marijuana per un peso complessivo 94 gr e 13 palline ricavate da una poltiglia vegetale di cannabis, per un peso complessivo 24 gr., unitamente alla somma di 140 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Tocco è stato tratto in arresto per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.