Nelle prime ore del mattino, i carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale, con il supporto dei colleghi della Stazione di Gonnosfanadiga, hanno tratto in arresto due giovani del posto, un 32enne e un 20enne, entrambi già noti alle Forze di Polizia, ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari di San Gavino Monreale hanno notato i due a bordo di un’utilitaria che procedeva con andatura incerta e i cui occupanti mostravano un atteggiamento visibilmente alterato e nervoso. Tale comportamento ha indotto gli operanti a procedere a un controllo, ritenendo fondate le ragioni di un possibile coinvolgimento in attività illecite.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire un modico quantitativo di stupefacenti, circostanza che ha spinto i Carabinieri a chiedere il supporto dei colleghi di Gonnosfanadiga per estendere le verifiche anche presso le abitazioni dei due. Le attività domiciliari hanno portato al sequestro di un consistente quantitativo di droga e del materiale utile al confezionamento. Presso l’abitazione del 32enne sono stati rinvenuti 165 grammi di cannabis, 3 grammi di hashish, una dose di cocaina, materiale per il confezionamento e 250 euro in contanti, mentre nel domicilio del 20enne i Carabinieri hanno trovato 3 grammi di ketamina suddivisi in dosi, 4 grammi di cannabis, un bilancino di precisione e 305 euro in banconote di vario taglio.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre i due arrestati sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.