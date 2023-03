Spaccio di droga tra giovani a Pirri, i carabinieri arrestano un 20enne.

Stanotte a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Pirri e della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti un ventenne incensurato. Dopo la segnalazione di un residente che ha osservato un’attività di spaccio, i militari sono intervenuti in piazza Baezza Roderigo dove hanno appurato la presenza di un gruppo di cinque giovani. Nel corso delle operazioni di identificazione il ventenne si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento a piedi per le vie circostanti è stato fermato e posto in sicurezza. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire sulla sua persona 8,9 grammi di hashish, suddiviso in dieci dosi contenute in bustine di cellophane, 2,2 grammi di marijuana e 30 euro in contanti. Le verifiche sono proseguite all’interno dell’abitazione del ragazzo e hanno permesso di recuperare ulteriori 2,7 grammi di marijuana e un frammento di hashish. Su disposizione della Procura della Repubblica l’arrestato è stato ristretto agli arresti domiciliari, dove attende l’udienza di convalida.