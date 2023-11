Spaccio di droga, pizzaiolo di Quartu torna in carcere: Roberto Brughitta condannato a 7 anni

Sette anni, tre mesi e ventotto giorni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Roberto Brughitta, pizzaiolo 41enne di Quartu, è finito nuovamente a Uta. Il suo nome figura tra gli arrestati del 2015, in un’operazione antidroga dei carabinieri nella quale erano finiti in manette anche nomi grosso della criminalità cagliaritana. Brughitta era poi uscito dal carcere: lavoratore in una pizzeria di Quartu, da qualche ora è dietro le sbarre.

Sono stati i carabinieri a notificargli il provvedimento, dando seguito a un ordine di esecuzione per la carcerazione trasmesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari.