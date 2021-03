Spaccio di droga a Sestu, arrestato un 53enne e segnalato un assuntore

Ieri sera alle 22 circa a Sestu i carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti un 53enne disoccupato del luogo, già destinatario di precedenti denunce. I militari, al termine di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità del destinatario dei loro controlli:

quattro dosi confezionate di cocaina, per un totale di circa un grammo;

due dosi confezionate di hashish, per un totale di circa un grammo;

una dose confezionata di marijuana pari a circa un grammo;

una somma in denaro contante pari a 3415,00 euro, in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività’ di spaccio.

Nell’ambito della medesima attività i militari hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti un 39enne operaio del luogo, con precedenti di polizia. A seguito di un controllo, questi è stato trovato in possesso di un involucro contenente gr. 0,25 di cocaina, a suo dire detenuta per uso personale. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e debitamente custodito in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari. L’arrestato, al termine della redazione degli atti descrittivi di quanto avvenuto, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di oggi.