Spacciava droga a Villasor, arrestato giovane pusher cagliaritano

Un 24enne è stato arrestato per droga dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sanluri. Sequestrati ottocento grammi fra hashish e marijuana e un bilancino.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Sanluri hanno arrestato un giovane cagliaritano residente a Villasor.

La compagnia, quotidianamente impegnata nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato i militari sulle tracce di un giovane pusher che nella notte tra sabato e domenica è stato bloccato a Villasor in via Monastir, probabilmente in attesa di clienti di passaggio.