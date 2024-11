Sp 1 chiusa da un mese a Capoterra: allevatori, cacciatori ed escursionisti penalizzati dal blocco

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un tubo da sostituire, che tarda ad arrivare, questa la causa che ha indotto alla Città Metropolitana di Cagliari a chiudere la strada che comunica Capoterra Santadi, “senza dare la possibilità agli allevatori di raggiungere le loro aziende” espone il consigliere di maggioranza Pietro Frongia. “Oltre gli allevatori hanno privato anche ai cacciatori di esercitare la caccia dopo aver pagato la salatissima tassa, alle migliaia di famiglie di fare una passeggiata e raccogliere qualche fungo”.

Per venire incontro ai disagi di allevatori, cacciatori e amanti della montagna, il Comune si è fatto carico, per trovare una soluzione, del problema, stanziando circa 40 mila euro per sistemare la strada che da S’enna De Sa Craba porta a Is Antiogus, che raggiunge Gutturu Mannu e le aziende, oltreché consentire di svolgere le attività di caccia, “anche se si percorrono una quindicina di km in più”. Ancora intoppi, però, la strada è di competenza di Forestas e, “nonostante il Comune abbia comunicato all’ente che i lavori di ripristino della strada saranno completamente a spese dell’amministrazione, son passati diversi giorni è ancora non abbiamo avuto risposta, mentre gli allevatori, cacciatori e il popolo della montagna sono stati privati della propria libertà e dei propri diritti”.