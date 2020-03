Sospiro di sollievo a Lanusei, “tutti negativi i tamponi eseguiti sul personale di Cardiologia”

Nessun caso di Coronavirus per il personale sanitario del reparto di Cardiologia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede a Lanusei. A meno di 24 ore dall’allarme legato alla presenza nel reparto, nei giorni scorsi, di alcuni medici sassaresi risultati poi positivi al Covid-19, arriva la buona notizia. A comunicarla è la stessa amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Burchi, sulla pagina ufficiale di Facebook: “È notizia di pochi minuti fa: con grande sollievo l’Amministrazione è lieta di comunicare l’esito negativo dei tamponi eseguiti nella giornata di ieri sul personale di cardiologia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede”.

“Ma non abbassiamo la guardia. È necessario seguire, con ancora più attenzione, le misure di contenimento per contrastare l’emergenza ed in particolare quella di non uscire dalla propria abitazione se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Invitiamo ancora tutta la popolazione al rispetto delle norme a tutela della nostra salute e ringraziamo chi sta lavorando notte e giorno senza sosta in questo momento di emergenza”

.