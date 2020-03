Sospiro di sollievo a Lanusei, negativo il tampone sull’uomo ricoverato in Medicina

Un altro sospiro di sollievo per Lanusei: dopo i trentuno tamponi negativi di qualche giorno fa in Cardiologia, arriva il 32esimo, quello di un uomo ricoverato in Medicina e che era stato sottoposto al test sul Coronavirus in via precauzionale, all’ospedale Nostra Signora della Mercede, in quanto nelle scorse giornate è venuto in contatto con persone residenti in zone sensibili. La procedura in questi casi prevede l’esecuzione dei tamponi per scongiurare ogni tipo di eventualità.