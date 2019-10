Sos per un calzolaio 27enne scomparso da Orroli: “Dov’è finito mio figlio?”

Cristian Farris è scomparso da Orroli: Ventisette anni, calzolaio molto conosciuto, “gira nei paesi per riparare le scarpe dei pastori”, da lunedì è diventato un “fantasma”. La madre Giulia Sulis, 52 anni, lancia un appello disperato attraverso Casteddu Online: “È stato visto girare per il paese verso le venti di lunedì ventuno ottobre. Io l’avevo visto in mattinata, era tranquillo e felice. So che è andato a farsi cambiare un assegno per incassare 700 euro, soldi legati al pagamento di un lavoro che aveva fatto qualche giorno prima”. La preoccupazione è tanta: “Non so dove possa essere finito, ho appena fatto la denuncia di scomparsa ai carabinieri. Mio figlio sta bene, non ha mai avuto o dato problemi”, spiega la donna.

L’appello è breve ma chiaro: “Chiunque lo veda chiami subito i carabinieri, la polizia o il mio numero di cellulare +393248292056”.