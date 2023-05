Sos per Nemo, il gattino scomparso da cinque giorni in zona Bellavista a Flumini

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA PER NEMO SCOMPARSO DA 5 GIORNI DA QUARTU, ZONA BELLAVISTA.

Buonasera a tutti. È sparito il mio gatto da 5 giorni in zona via Is Pardinas, precisamente da via Gennargentu.

Potrebbe essersi spostato nelle vie Mandrolisai, via Costa Marina e dintorni. È castrato, ha 2 anni e non si fa avvicinare. Se qualcuno pensa di averlo visto può gentilmente contattarmi al 3898332732..Grazie.

