Sos per il dolce cagnetto trovato da solo alla festa di Uta: chi lo vuole adottare? L’appello lanciato da Roberta Migoni: “Oggi ho trovato un cagnolino alla festa di Santa Maria di Uta è possibile fare un annuncio per trovargli un famiglia? non ha microchip è maschietto avrà all’incirca 1 anno è mezzo”. Chi è interessato può chiamare oppure scrivere al 3473789886.