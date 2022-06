Sos in Sardegna per un giovane scomparso da 10 giorni: “Chi ha visto Cristian Sica?”. Il ragazzo, sedicenne, è sparito lo scorso 11 giugno da una comunità di Olbia. Non ha il cellulare e nemmeno soldi e, inoltre, avrebbe riempito un borsone con tutti i suoi vestiti e oggetti personali. Sui social l’appello dei familiari, che spiegano che è già stata fatta una regolare denuncia per scomparsa ai carabinieri del capoluogo gallurese.

“Aiutateci a trovare Cristian Sica, 16 anni. Si è allontanato lo scorso 11 giugno portando con sé uno zainetto. È stato visto l’ultima volta nei pressi della nuova stazione ferroviaria di Olbia. È stata presentata regolare denuncia di scomparsa ai carabinieri. La famiglia lo sta cercando, i suoi fratellini lo aspettano a casa e sono molto preoccupati. Chiunque abbia informazioni può contare i carabinieri oppure la famiglia al numero +393348079205″. Al numero risponde un’amica della famiglia che spiega che “Cristian si è allontanato da una comunità nella quale stava vivendo nell’ultimo periodo. Non era mai sparito per così tanto tempo, prima di allontanarsi ha bruciato la sua scheda sim”.