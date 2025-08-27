“Pronto Soccorso del Policlinico Universitario di Monserrato: Emergenza in corso, necessitano interventi immediati”.

E’ la denuncia di Gianfranco Angioni di Usb sanità: “La situazione al Pronto Soccorso del Policlinico Universitario di Monserrato è diventata insostenibile. Numerosissime ambulanze sono in attesa, mentre all’interno dell’ospedale molti pazienti sono costretti a rimanere in condizioni precarie, in attesa di essere visitati. Emergono segnalazioni di un vero e proprio “tour de force” per il personale sanitario, costretto a far fronte a un sovraccarico di lavoro sempre crescente. “Gli operatori sanitari stanno dando il massimo, ma non possiamo più tollerare questa situazione al limite,” ha dichiarato Gianfranco Angioni, rappresentante dell’USB Sanità. “I pazienti stanno pagando il prezzo più alto di questo disastro. È fondamentale che le istituzioni intervenendo immediatamente per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini.” In tutte le aree del pronto soccorso si riscontra una forte pressione, con decine di pazienti in attesa di ricevere le cure necessarie. Le difficoltà sono amplificate dalla mancanza di risorse adeguate e di personale sufficiente per gestire l’affluenza. Angioni continua: “Le istituzioni devono ascoltare le nostre richieste e agire con urgenza. Non possiamo permettere che i cittadini siano lasciati soli in un momento di bisogno. È ora di mettere in atto strategie concrete per alleviare questa crisi.” La situazione è critica e c’è bisogno di un intervento rapido e coordinato per evitare ulteriori danni alla salute dei pazienti e del personale. È tempo di investire nella sanità pubblica e di garantire un pronto soccorso efficiente e adeguato alle necessità della popolazione”, conclude Gianfranco Angioni. (foto archivio)