Sos a Radio Zampetta Sarda: una famiglia per il piccolo Demon

ÙNA FAMIGLIA PER SEMPRE PER IL PICCOLO DEMON, 3 MESI DI DOLCEZZA!

ADOZIONE DEL CUORE PER DEMON, PROVENIENTE DA UNA COLONIA DI QUARTU, NON PUÒ TORNARE IN STRADA.

SALVIAMOLO!

Demon, così è stato chiamato inizialmente per la sua diffidenza nei confronti delle persone, ha impiegato pochissimo tempo per diventare un super coccolone.

È stato recuperato da una colonia di Quartu che si sta cercando di aiutare, dove i gatti sono esposti AI PERICOLI DI macchina e gente senza scrupoli, che non gradisce la loro presenza. È stato messo in stallo da una volontaria che l’ ha curato, gli è stato enucleato l’ occhietto che era completamente cieco e infettato. Adesso è un adorabile coccolone e non ha nessuna intenzione di tornare in strada, ma chi lo ha salvato lo tiene in una gabbia degenza, purtroppo non ci sono altre possibilita’ e non può trascorrere la sua vita da recluso. Ha pure una sorellina! E vanno d accordo! NON SI PUO RIMETTERE UN STRADA UN CUCCIOLO ORMAI DOMESTICO E SENSA UN’OCCHIO FATE GIRARE FINO A CHE non TROVIAMO L ADOZIONE DEL CUORE PER DAMON! Ovunque!

Info Payrizia al +39 349 494 5798