SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA, SMARRITO COCO A GEREMEAS 2 , PRESSI PALESTRA CALASERENA.

AIUTATE CON LE CONDIVISIONI!

Coco ha 2 anni castrato e microchippato, il microchip è nella zone dell’ orecchio sx.

Si spera abbia ancora il collare con la medaglietta con inciso il nome e il numero di telefono.

Razza europea, tigrato grigio con collo e zampette bianche.

È dolcissimo ma molto pauroso.

Ultima segnalazione data dal GPS è nei pressi della palestra Calaserena a Geremeas 2.

Per qualsiasi segnalazione contattate il 3496362650

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram