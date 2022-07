Sos a Radio Zampetta Sarda: “Quartu, una famiglia da salvare”

La storia che vi racconto oggi non ha nulla di speciale, anzi, è la solita noiosa storia che viviamo ormai quasi quotidianamente: “Siamo a Quartu, una mamma gatta di nemmeno 8 mesi, insignificante e non vista da nessuno, due mesi fa decide di partorire i suoi tre piccoli a casa di una vecchia signora. La signora non è in grado di badare a se stessa, e non vuole gatti. La signora ha un cane, e nemmeno lui vuole gatti. La mamma e i suoi piccoli, nonostante vengano cacciati dal cane e dalla signora, rimangono dove sono, almeno hanno un piccolo riparo e vivono sotto una vecchia macchina abbandonata dentro il cortile così il cane non arriva a loro. La mamma, ormai scheletrica e priva di forze, continua a difendere i suoi piccoli strenuamente, come ogni mamma dovrebbe fare. Nonostante tutto ha fatto uno splendido lavoro: ha cresciuto tre piccoli stupendi, equilibrati, dolci e affettuosi. Ma loro non sanno che il figlio dell’anziana signora ha detto che presto andrà con il suo cane e che lo libererà per completare il lavoro che il cane della mamma non ha ancora terminato. Loro non sanno che saranno condannati alla vita di strada con malattie, liti e pericoli costanti perché nessuno li aiuta, loro pensano solo a giocare convinti che saranno sempre felici. Ma il finale della storia lo conosciamo…purtroppo.

Ma finché c’è vita c’è speranza, e finché c’è vita il finale della storia può cambiare.

Se qualcuno che sta leggendo questa brutta e triste storia può cambiare il suo finale sappia che per farlo serve uno stallo o adozione per queste tre piccole creature (anche separatamente) e aiuto per sterilizzare la mamma che siccome è brutta e insignificante certamente non troverà adozione e verrà liberata nella strada dove è comparsa, ma almeno ai suoi piccoli si può evitare il suo triste destino.

Per qualsiasi aiuto possiate dare a questa famiglia contattate la redazione o il

348 0941 632

Mettetevi una mano sul cuore prima di passare oltre questa storia, perché ricordate che al posto di questa mamma poteva esserci chiunque di noi.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove