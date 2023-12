Sos a Radio Zampetta Sarda, cercasi stallo provvisorio per un gatto

SOS A RADIO ZAMPETTA:”DEVO PARTIRE ALL’ ESTERO PER LAVORO, CERCO STALLO PROVVISORIO PER IL MIO GATTO.”

Chi contatta la redazione di radio zampetta sarda è una giovanissima ragazza che ha necessità di lavorare, attualmente deve partire all’ estero e non le consentono di portare il suo adorato gatto di nome Poni.

Cerca stallo in totale sicurezza e spesato, giusto il tempo di riuscire a trovare un nuovo appartamento dove le consentano di tenere Poni.

Segue l’ appello di Angelica:

Poni cerca stallo provvisorio a

causa del mio trasferimento all’estero per lavoro, entro fine dicembre cerco sistemazione momentanea al mio gattino, ha 6 anni, cresciuto in appartamento, affettuoso, dolce, indipendente, sa usare correttamente la lettiera, non ha problemi di salute, non ha particolari esigenze se non delle coccole, qualcuno che lo faccia giocare e ancora tante coccole. Finché non trovo un appartamento in cui mi consentiranno di tenere animali ho bisogno di una famiglia/persona fidata che possa badare al mio gatto, chiaramente mi occuperei io ogni mese di mandare i soldi per le spese come cibo, lettiera etc.

Il gatto è abituato a stare in appartamento, va d’accordo con altri animali, e non deve uscire fuori. Purtroppo non ho nessuno che possa aiutarmi, nemmeno nella mia famiglia, e sto disperatamente cercando una soluzione per lui. Cerco un’anima di buon cuore che possa accogliere nella sua casa il mio gattino e possa prendersi cura di lui!

Questo è il mio contatto 3468684149