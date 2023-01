Sos a Radio Zampetta Sarda: adozione del cuore per Ruh, abbandonato dopo la morte del padrone. Attualmente Ruh è in stallo ad Assemini, è stata aperta una raccolta fondi per poter fronteggiare le spese per le cure della leishmania. Si cerca una persona disponibile per fare le iniezioni la mattina.

Non scoraggiatevi all’ idea di adottare un cane con la leishmania, Ruh grazie alle cure del dr. Barbato, un’ eccellenza nella cura di questa patologia, tornerà a stare benissimo.

Segue l’ appello di Tiziana Ghironi:

“Ruh viene da una situazione molto delicata.

Apparteneva ad una ragazza di Cagliari, che per motivi non chiari ha deciso di portarlo dai genitori.

Finché il padre era vivo conduceva una vita mediamente normale, ma al momento della sua morte avvenuta poco tempo fa, è stato trascurato e lasciato a se stesso.

Diverse segnalazioni sono arrivate dai vicini di casa, che abituati a vedere Ruh in uno stato normale si sono visti davanti un cane totalmente trasformato, magrissimo e affamato che frugava nei bidoni della spazzatura.

Il lutto è stato devastante per la famiglia e anche il cane ne ha subito fortemente le conseguenze.

Abbiamo deciso di intervenire, non per denunciare ma per aiutare Ruh che sicuramente sarebbe finito molto male di li a poco. Ho contattato la mamma della proprietaria per capire quali fossero le reali intenzioni sulla situazione del cane, e mi ha detto subito che non aveva più ne le forze ne la volontà di occuparsene. Si cerca qualcuno che sappia fare le iniezioni per poter fare la terapia per la leishmania la mattina. Ruh ha circa 6 anni, taglia media max 20 kg.

È dolcissimo, bisognoso di tanto amore. Abbiamo aperto una raccolta fondi per fronteggiare le cure di cui necessita Ruh.

Lascio qui l’iban su cui donare.

Post Pay 5333 1711 0808 8671

CF MRDGPP48R66G203A

A nome di Meridda Giuseppa Rosa.

Chiunque voglia informazioni e abbia il piacere di aiutare Ruh mi contatti:

392/2988807

Tiziana e Artemisia Gentileschi Laura Carozza”

Aprite il vostro cuore!

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani