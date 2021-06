Sorpreso con la marijuana in auto a Villaputzu, nei guai giovane studente

Stanotte alle 2:30 circa, a Villaputzu, in via Nazionale, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti un 19enne studente del luogo. Il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare dopo essere stato fermato a un posto di controllo dell’Arma, mentre transitava a bordo di una Fiat Panda. Ad attrarre l’attenzione dei militari è stato il forte odore di cannabis sentito provenire dall’interno dell’abitacolo dell’auto. Il giovane incensurato è stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette con all’interno un involucro in cellophane contenente sette grammi di sostanza stupefacente. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo e debitamente custodito presso gli uffici del comando in attesa di essere sottoposto ad analisi presso i laboratori dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari. La giovane patente di guida del ragazzo, rilasciata appena 9 mesi fa, è stata ritirata per la durata di 30 giorni. Gli adempimenti successivi a tal proposito verranno svolti dalla Prefettura di Cagliari.