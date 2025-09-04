Da un po’ di giorni gli investigatori dei Falchi della Squadra Mobile avevano il sospetto che un pensionato custodisse in casa sostanze stupefacenti, pronte per essere immesse sul mercato.

Ieri mattina, al termine di un prolungato servizio di osservazione gli agenti sono entrati in azione perquisendo la sua abitazione, all’interno della quale hanno rinvenuto 35 grammi di cocaina e bustine per l’imballaggio. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, nella mattinata odierna, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora negli orari notturni.