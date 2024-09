Sorpresa per il re della birra tedesca a Quartu, sì alla cittadinanza onoraria per Michele Fellmann

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le sue birre, i suoi wurstel e gli altri suoi piatti cento per cento tedeschi, dal quel lontano 22 aprile del 1980, hanno conquistato migliaia di sardi e anche moltissimi turisti. Hans Dieter Michael Fellmann, noto “Michele” per tutti, ha scelto Quartu per aprire la sua famosissima Zum Loeweneck in via Magellano, a pochi metri dal centralissimo viale Colombo. Tra quei tavoli e sedie in legno, tipiche della Germania, hanno bevuto e mangiato in tantissimi. E, ora, il Comune di Quartu ha scelto di volerlo premiare con la cittadinanza onoraria: lui, nato quando la Germania era ancora divisa, ha scelto la Sardegna quale terra promesse per tutta la sua vita: “Ha aperto la prima tipica birreria e ristorante bavarese della Sardegna, tra le 30 migliori birrerie di tutto il territorio nazionale con titolo conferitole di accademia della birra”. Impossibile, senza prenotare almeno tre giorni prima, trovare un posto libero nella sua birreria ristorante.

E c’è anche di più. È stato infatti accertato che il Signor Fellmann nel 1991 è entrato nel Guiness World Record, per aver progettato e costruito la più grande tabacchiera da fiuto simultanea al mondo e che la sua notorietà lo ha portato a partecipare ad alcuni set pubblicitari sia per la nota birra Ichnusa che per l’Act, oltre che una parte nei film dei noti registi Pieraccioni e Accorsi, facendosi perciò interprete dei sentimenti della collettività tutta.