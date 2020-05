Solinas: “La settimana prossima via al piano per riaprire porti e aeroporti”

Via al piano per riaprire porti e aeroporti. L’annuncio del presidente della giunta regionale Christian Solinas. Il Governatore nella teleconferenza stampa (ancora in corso) ha annunciato per la settimana prossima “un piano per la riapertura progressiva di porti e aeroporti, almeno in alcuni segmenti, in totale sicurezza e linee guida con standard di sicurezza che garantiscano i cittadini sardi”.

Solinas ha anche annunciato che a margine della conferenza stampa pubblicherà i codici Rt: i comuni col codice inferiore allo 0, 5 potranno consentire da lunedì la riapertura a parrucchieri, negozianti di abbigliamento e gioiellieri.