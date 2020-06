Solinas: “Il virus non è scomparso, col nuovo piano i posti in terapia intensiva passano da 135 a 236”

Le parole del governatore Solinas: ““Siamo ottimisti per il futuro ma vogliamo potenziare il sistema sanitario regionale per far fronte a qualsiasi evenienza che dovesse determinarsi nei prossimi mesi. Il virus non è scomparso, dobbiamo quindi mantenere alta la guardia con un comportamento responsabile”