Solidarietà, a Samassi un albero di Natale donato dal fioraio a tutti i commercianti

Solidarietà tra commercianti, a Samassi una simbolica iniziativa: un albero di Natale donato dal fioraio a tutte le attività presenti in paese come segno di vicinanza e buon auspicio in questo momento difficile.

Con sorpresa, da un paio di giorni i commercianti samassesi si sono visti recapitare un alberello di Natale con allegato un biglietto: un messaggio di speranza che è stato ben accolto e molto apprezzato. “La vostra pianta fa bella mostra in vetrina.

Un buon lavoro e avanti tutta” comunica uno di loro.

L’idea è nata a Riccardo Cocco e alla sua famiglia “nel vedere la gente scontenta di questo periodo è di non poter sperare nel Natale come ogni anno. Per questo motivo ho voluto inviare un piccolo pensiero alle attività e ai negozianti del paese, giusto per per dare un piccolo simbolo natalizio visto che noi crediamo tanto nella forza del Natale”.