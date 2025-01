Brutto incidente questa mattina sulla statale 387 vicino Soleminis che ha coinvolto due auto e un camion. Nello scontro è rimasta ferita una giovane donna di Monserrato di 40 anni, ricoverata in codice giallo. Stando alle prime ricostruzioni, la prima auto avrebbe tamponato il camion, la seconda avrebbe poi urtato quest’ultima di conseguenza. Fortunamente, sia per la 40enne che gli altri due conducenti, rimasti illesi, le conseguenze sono state minime. La polizia locale si è occupata dei rilievi di rito. Disagi prevedibili per quanto riguarda la viabilità, con traffico congestionato a lungo in entrambi i sensi di marcia.