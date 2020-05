Solanas, ecco il primo chiosco per la spiaggia: la rinascita della costa dopo il Covid. “Oggi a Solanas cominciavano a montare il primo chiosco. Non sono uno che frequenta spesso stabilimenti balneari, chioschi o bar, ma é comunque molto bello vedere che nonostante tutto anche questa stagione ci sarà e pian piano le attività riprenderanno a lavorare ed offrire servizi a turisti e non. Sono più orgoglioso di voi, cari imprenditori locali che si vi date da fare per ripartire… Altro che frecce tricolori. Auguri, e buon lavoro a tutti!”, le bellissime parole pubblicate su Fb da Matteo Rubiu.