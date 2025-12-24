Una toccante richiesta d’aiuto che i Carabinieri hanno accolto immediatamente. Una signora di 90 anni di Cannobio, sul Lago Maggiore in Piemonte, ha espresso la sua difficoltà perché sola e senza cibo da tre giorni con una parente di Milano. La donna ha allertato quindi subito le forze dell’ordine, che si sono recati dalla signora.

Stando a quanto emerso, la 90enne era evidentemente in uno stato di debolezza e fragilità fisica ed emotiva, ed è stata portata all’ospedale di Verbania per gli accertamenti di rito.

I carabinieri hanno rintracciato anche i figli della donna, residenti all’estero, per spiegare loro la situazione.